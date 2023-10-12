نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار لا للراحة.. سيراميكا كليوبترا يواصل تدريباته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فريق سيراميكا كليوبترا خوض التدريبات وذلك استعدادا لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز دوري النيل.

ولم تخوض كتيبة أيمن الرمادي سوى مباراتين في الدوري وذلك بعد تأجيل مباراته أمام الأهلي بداعي المشاركة الأفريقية.

مواجهة مصيرية أمام الداخلية

ويسعى سيراميكا لتصحيح مساره وتعديل انطلاقته السيئة أمام الداخلية في المواجهة التي ستقام على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

وجاءت نتائح سيراميكا في هزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف وتعادل أمام فاركو بهدفين لمثلهم.

ويذكر أن منافسات الدوري المصري ستعود مع نهاية شهر أكتوبر عقب نهاية التوقف الدولي والذي يواجه فيه المنتخب المصري منتخبي زامبيا والجزائر.

