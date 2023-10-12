نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، عدد من مبارايات قوية في تصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024

يواجه منتخب لاتفيا نظيره أرمينيا اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

يلتقي منتخب روسيا البيضاء بنظيره رومانيا اليوم الخميس، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتبث المباراة عبر قناةbeIN Sports HD 6.

يلاعب منتخب كرواتيا نظيره تركيا، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والبحرين، وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

يخوض منتخب اسبانيا مواجهة قوية أمام نظيره اسكتلندا عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، تنقل أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

يواجه منتخب القبرص نظيره النرويج مساء اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

يلتقي منتخب ألبانيا بنظيره التشيك اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

يلاعب منتخب جزر فاروه نظيره بولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري لإذاعة تصفيات أمم أوروبا المؤهلة إلي يورو 2024.