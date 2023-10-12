تنقل جميع المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة تصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

6- سان مارينو، دون نقاط

5- لاتفيا، دون نقاط

5- مالطه، دون نقاط

5- جبل طارق، دون نقاط

5- قبرص، دون نقاط

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب مجموعات تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية