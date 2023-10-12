عبدالملك: من الصعب انتقال أحمد فتوح إلى هذا النادي (ليس الأهلي)

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتوح الأقرب يكمل في نادي الزمالك وسيكون من قادة الفريق مستقبلا، وأعتقد أنه من الصعب انضمامه لبيراميدز.

تصريحات أحمد عيد عبدالملك

وأوضح أن اختيار خالد جلال موفق بالنسبة لفريق فاركو الذي قام بإقالة المدرب البرتغالي برونو روماو بسبب سوء النتائج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مابولولو مهاجم قوي في صفوف الاتحاد السكندري ولا اعتقد أنه سينتقل للأهلي أو الزمالك في ظل المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة من إدارة ناديه".

وأضاف: "بيرسي تاو يسير بخطى ثابتة مع النادي الأهلي، وأنتوني موديست لاعب كبير ولا اعتقد أنه سيناسب الفريق الأحمر، لأن رتم الأهلي سريع بينما موديست مهاجم صندوق داخل الـ18، ومحمد شريف كان الأنسب لطريقة اللعب في ظل التحولات الهجومية السريعة، لكن قد يظهر المهاجم الفرنسي بشكل أفضل لو استعاد لياقته البدنية".

وأكمل: "أحمد بلحاج مهاجم جيد لكن ليس سوبر، والزمالك يستحق أفضل منه، ومعظم المحترفين الأجانب في الفريق الابيض لم يظهروا بشكل جيد، وأتمنى ان يستعيد سيف الجزيري مستواه الذي ظهر عليه في فترات سابقة".

وزاد: "أحمد فتوح الأقرب يكمل في نادي الزمالك وسيكون من قادة الفريق مستقبلا، وأعتقد أنه من الصعب انضمامه لبيراميدز الذي يضم كريم حافظ ومحمد حمدي".

وأكد: "محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا من العناصر الجيدة وأحد ابناء الأهلي وعودته للفريق مكسب جيد، بينما أحمد رمضان بيكهام أرى أنه من الصعب عودته وكولر ليس لديه قناعة كبيرة بوجوده ضمن صفوف الفريق الاحمر".

وأردف: "كيف يقوم الزمالك بالتفكير في تعديل عقد مصطفى شلبي وهو منضم الموسم الماضي ولم يقدم المستوى المعروف عنه، وبالنسبة لي حمزة المثلوثي من أهم اللاعبين داخل الفريق الأبيض، ويوسف أوباما استفاد بنسبة 30% من الزمالك، لو عاد لمستواه سيفرق كثيرا في هجوم الفريق الأبيض".

واستطرد: "الأهلي لديه استمرارية من الموسم الماضي ولديه عناصر جيدة، ومعظم مستويات لاعبيه متقاربة، وهناك عناصر سوبر مثل محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وإمام عاشور، هذا الرباعي مميز وليس لديهم بدلاء على نفس المستوى، والأهلي عندما يتقدم في النتيجة يسجل المزيد من الأهداف، ولديه رتم سريع، ولذلك أرى أن موديست لن يناسب طريقة لعبه".

وأكد: "دوري المحترفين أقوى من الدوري الممتاز الذي يتواجد فيه فرق جماهيرية والمنافسة حامية للغاية، وهناك اهتمام واضح بالبطولة وأصبحت القنوات تنقل بعض المباريات".