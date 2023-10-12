نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف مفاجأة عن إمكانية تدريب موسيماني للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بخصوص إمكانية تدريب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

إمكانية تدريب موسيماني للزمالك

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن موسيماني مدرب محترف.

وأشار إلى أن موسيماني من الوارد أن يتولى قيادة أي فريق في مصر بخلاف الأهلي سواء الزمالك وبيراميدز.

وأضاف:" سبق أن قاد كارتيرون الزمالك وهو مدرب سابق للأهلي كما أن هناك مدرب أجنبي سابق للأهلي وصاحب اسم كبير رحب بقيادة الفريق الأبيض من قبل".