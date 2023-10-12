نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهة زامبيا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، على تشكيل الفراعنة، لمواجهة زامبيا، المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء، في إطار استعدادات منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون الشهر المقبل، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة زامبيا الودية

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: علي جبر - حسام عبد المجيد - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد النني.

الهجوم: مصطفي محمد - محمد صلاح.