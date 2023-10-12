نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مباريات الزمالك في مجموعات الكونفدرالية الافريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن ترتيب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات القلعة البيضاء في دور المجموعات للكونفدرالية.

ونجح أبناء ميت عقبة في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد تخطي فريق أرتا سولار الجيبوتي بشق الأنفس، بمجمع أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الجولة الأولي يوم 26 نوفمبر

الزمالك × أبو سليم الليبي في القاهرة

الجولة الثانية يوم 3 ديسمبر

سوار الغيني × الزمالك في غينيا

الجولة الثالثة يوم 10 ديسمبر

الزمالك × ساجرادا الأنجولي في القاهرة

الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر

ساجرادا الأنجولي× الزمالك في أنجولا

الجولة الخامسة يوم 25 فبراير 2024

أبو سليم الليبي × الزمالك في ليبيا

الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024

الزمالك × سوار الغيني في القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن تنقل فعاليات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة.