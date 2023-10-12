الرياضة

تطورات عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف أحمد حسام (ميدو)، نجم نادي الزمالك السابق، عن تطورات عودة الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، للمشاركة مع العميد.

ويغيب أحمد حجازي، منذ نهاية الموسم الماضي عن المشاركة مع الاتحاد السعودي، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن أحمد حجازي من اللاعبين المميزين ويتم تجهيزه حاليًا من أجل العودة مرة أخرى للانضمام للفريق.

وأضاف:" حجازي سيساعد المدرب نونو سانتو من أجل تطبيق طريقة الثلاثة مدافعين وسيتعامل بشكل رائع مع ضربات الرأس".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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