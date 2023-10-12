نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يثير الجدل حول رحيل مصطفى محمد عن نانت وانتقاله إلى مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، الجدل حول رحيل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وفريق نانت الفرنسي، إلى صفوف مارسيليا خلال الفترة القادمة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن مصطفى محمد يملك كاريزما وقوة بدنية وأداء مميز يساعده على التألق حال رحيله إلى مارسيليا.

وتابع ميدو:" مصطفى محمد مهاجم مميز وقادر على النجاح في مارسيليا وهو فريق كبير".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد، صاحب الـ 25 عامًا، كان قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من جلطة سراي التركي.