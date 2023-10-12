نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الإسباني في مواجهة نظيره الأسكتلندي لحسم التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود المنتخب الإسباني لمواصلة مشواره في تصفيات “أمم أوروبا2024”، البطولة سوف تقام في المانيا في يونيو القادم، حيث يسعي المنتخب الإسباني لحسم تأهله بعدما ضمن المنتخب الأسكتلندي صعوده بشكل رسمي إلى البطولة.

القناة الناقلة لمباراة «إسبانيا وأسكتلندا»

تقوم قناة “بي ان سبورت” بنقل تصفيات أمم أوروبا 2024، وتعتبر هي الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط.

التشكيلة المتوقعة للمنتخبين

من المتوقع أن يدخل المنتخب الإسباني المباراة بالتشكيلة التالية«حراسة المرمي أوناي سيمون، قلوب الدفاع خيسوس نافاس، ناتشو، لابورت، خوسيه جايا، وسط الملعب فابيان رويز، رودريجو، ميرينو، هجوم الفريق يرمي بينو، الفارو موراتا، نيكولاس ويليامز».

اما المنتخب الأسكتلندي من الممكن أن يدخل بهذه التشكيلة« حراسة المرمي أنجوس جن، قلوب الدفاع أرون هيكي، ريان بورتينوس، جاك هندري، كيران تيرني، أندرو روبيرتسون، وسط الملعب سكوت ماكتوميناي، بيلي جيلمور، ماكجريجور، جون ماكجين،الهجوم تشي أدامز».

ترتيب المجموعة

يقبع المنتخب الأسكتلندي في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما المنتخب الإسباني في الوصافة بـ 9 نقاط، فيما يقع المنتخب النرويجي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جورجيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، اما قبرص المركز الأخير بلا نقاط.