منتخب مصر للشابات يختتم استعداداته لمباراة الإياب أمام ساو تومي

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم اليوم الخميس منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام استعداداته لمواجهة منتخب ساو تومي في مباراة الإياب المقرر إقامتها غدًا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024

منتخب مصر للشابات يختتم استعداداته لمواجهة ساو تومي

وكان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا عريضًا بسباعية نظيفة، على منتخب ساو تومي على ستاد الاسكندرية يوم الأحد الماضي في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

وبعد هذا الفوز العريض لمنتخبنا الوطني وفي حال تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي بعد انتهاء مباراة الإياب سيلتقي منتخبنا مع الفائز من الكونغو وناميبيا في الدور التالي لحسم بطاقة الصعود لمونديال الشابات تحت 20 عام.

و جدير بالذكر أن منتخب الكونغو استطاع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على منتخب ناميبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ويقترب الكونغو من واجهة منتخب مصر في حال تخطيه ناميبيا في مباراة الإياب.

و حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم منتخب مصر للشابات قبل مواجهة ساو تومي وزار مقر معسكر منتخب مصر بالاسكندرية برفقة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.