نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو لاعب بروكسي لـ "الفجر الرياضي": حلمي الانتقال للأهلي ونسعى للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث عبد الحميد علي ياسين الشهير بـ" ميدو"، لاعب نادي بروكسي لدوري المحترفين "أ"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، عن تحقيق طموحاته مع فريقه، وعن مثله الأعلى محليًا وعالميًا، وتطرق بحديثه أيضًا عن مجموعة الأهلي والزمالك في قرعة دوري أبطال إفريقيا.



وبدأ "ميدو" مسيرته الكروية ضمن ناشئين نادي مبارك بالدرجة الرابعة في البحيرة، ثم انتقل إلى نادي بروكسي في القسم الرابع، وصعد رفقتهم إلى دوري المحترفين.

وقال: "نعمل بكامل مجهودنا لتقديم أفضل ما لدينا في الملعب، ونسعى لتحقيق أمالنا وهو الوصول للممتاز إن شاء الله".

وعن العروض المقدمة له: "لم أتلق أي عرض حتى الآن ولكن حلمي منذ الصغر الانضمام للنادي الأهلي د".



مجموعة الأهلي والزمالك سهلة وبيراميدز الأصعب

وتطرق للحديث عن مجموعة الأهلي والزمالك وبيراميدز في قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية: "الأهلي سيصعد أول لأن مجموعته سهلة بالنسبة للسنوات الأخيرة، ومجموعه بيراميدز صعبة سيواجه فيها صعوبه للصعود من المجموعات، أما الزمالك سهلة للغاية".

وأتم حديثه مشيرًا لمثله الأعلى محليًا وعالميًا قائلًا:"مثلي الأعلي محليًا أبو تريكة وعالميًا محمد صلاح".