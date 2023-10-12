بمشاركة منتخب مصر.. موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية

انت الأن تتابع خبر بمشاركة منتخب مصر.. موعد قرعة كأس الأمم الأفريقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل إقامة قرعة كأس الأمم الأفريقية رقم 34، يتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة في البطولة.كأس الأمم الأفريقية رقم 34، ستقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخب على رأسهم المنتخب المصري.

كوت ديفوار تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية، بعد أن استضافت البطولة لأول مرة عام 1984.

ويعد منتخب مصر صاحب المقام العالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بتحقيق اللقب سبع مرات من قبل في نسخ 1957-1959-1986-1998-2006-2008-2010، ليكون الفراعة أصحاب الرقم القياسي في التتويج بالمونديال الأفريقي.

يذكر أن المنتخب المصري هو وصيف النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية، بعد خسارة اللقب بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.

ووصل الفراعنة للنهائي 10 مرات من قبل أحرزوا اللقب في سبع مناسبات وخسروا اللقب 3 مرات في نسخة عام 1962، 2017 و2021.

ويعد عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، هو أكبر لاعب خاض مباراة في كأس الأمم الأفريقية، وهو بعمر ر 44 عامًا و21 يومًا عندما شارك في البطولة عندما واجه الكاميرون في نهائي 2017 في ليبرفيل حيث خسرت مصر.

تصنيف منتخبات كأس الأمم الأفريقية

التصنيف الأول : مصر – كوت ديفوار – تونس – الجزائر – السنغال – المغرب.

التصنيف الثاني : نيجيريا – غانا – الكاميرون – مالي – الكونغو الديموقراطية – بوركينا فاسو.

التصنيف الثالث: زامبيا – الرأس الأخضر – غينيا – جنوب أفريقيا – غينيا الإستوائية – موريتانيا.

التصنيف الرابع: أنجولا – جامبيا – موزمبيق – ناميبيا – تنزانيا – غينيا بيساو.

موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية

القرعة ستقام الخميس 12 أكتوبر في مدينة أبيدجان الإيفوارية، وتنطلق القرعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة بتوقيت المغرب وتونس.

القنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

القرعة منقولة عبر قناة beIN Sports News.