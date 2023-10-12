نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لبطولة الكونفدرالية الافريقية 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتساءل الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2023-2024، في ظل مشاركة فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في البطولة.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح أبناء ميت عقبة في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد تخطي فريق أرتا سولار الجيبوتي بشق الأنفس، بمجمع أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، بعد الفوز على سينجيدا التنزاني بنتيجة ٤-٢ بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والاياب من دور الـ 32 للبطولة.

وأسفرت قرعة دور مجموعات للكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجانب العاصمة الجزائري وسوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي، فيما وقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الجولة الأولي يوم 26 نوفمبر

الزمالك × أبو سليم الليبي في القاهرة

الجولة الثانية يوم 3 ديسمبر

سوار الغيني × الزمالك في غينيا

الجولة الثالثة يوم 10 ديسمبر

الزمالك × ساجرادا الأنجولي في القاهرة

الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر

ساجرادا الأنجولي× الزمالك في أنجولا

الجولة الخامسة يوم 25 فبراير 2024

أبو سليم الليبي × الزمالك في ليبيا

الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024

الزمالك × سوار الغيني في القاهرة

جدول مواعيد مباريات مودرن فيوتشر في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية



الجولة الأولى: 26 نوفمبر مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية: 3 ديسمبر مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة: 25 فبراير 2024 مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب افريقي.

الجولة السادسة: والأخيرة 3 مارس 2024 مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن تنقل فعاليات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة.