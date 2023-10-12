"اقطع عرق وسيح دمه".. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لاتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، الحرب على الاتحاد المصر لكرة القدم بشأن أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، موجهًا رسالة شديدة اللهجة.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: "أخيرًا اتحاد الكرة تحرك تجاه أزمة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور حيث حدد الأربعاء المقبل، موعدًا للتحقيق في الأزمة، مرددًا على رأي المثل البلدي "أقطع عرق وسيح دمه وبلاش مجاملات".

وتابع شوبير: "اللوائح والقوانين محددة " كل من له حق لا بد أن يأخذه، من أجل ماذا كل هذه المعاناة بتتعبوا نفسكوا ليه، لا بد أن الحق يعود لأصحابه".



واختتم حديثه في صدد هذا الموضوع: "دائما كنت اتحدث أن القانون فوق الجميع، ولا يوجد خاطر في القانون، وأن تمسك العصا من المنتصف".

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة، حدد موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، بعد رحيلهم عن الزمالك.

موعد التحقيق مع عيد ومنصور

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة موعدًا للتحقيق مع ثنائي المصري عقب انتهاء فترة الدولي التي تنتهى في اليوم الموافق ١٧ من أكتوبر الجاري، ويعود تحديد هذا الموعد لارتباط أحمد عيد بمباراة المنتخب الاولمبي أمام الأردن.

كان المصري البورسعيدي قد تلقى خطابًا من اتحاد الكرة، يفيد أنه لا يمكن توثيق عقود أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، بسبب أنه وفقًا للقوانين لا يمكن قيد اللاعب الذي يوقع لأكثر من ناد عن نفس المدة ويتم إيقاف اللاعب لحين اتخاذ القرار النهائي.