نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب البرازيلي يواجه نظيره البوليفي في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق المنتخب البرازيلي العلامة الكاملة في تصفيات «كأس العالم 2026»، بتحقيق إنتصارين، ويستعد «راقصوا السامبا» للمباراة الثالثة في التصفيات، سهرة هذا اليوم عندما يقابلوا منتخب فنزويلا.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب البرازيلي والفنزويلي

من المتوقع أن يدخل المدرب المؤقت «فيرناندو دينيز» مباراة اليوم بالتشكيلة التالية،«حراسة المرمي اليسون بيكر، قلوب الدفاع دانيلو سيلفا، ماركينوس، جابرييل ماجالايش، رينان لودي، وسط الملعب برونو جيمارايش، كاسيميرو، كونها، هجوم المنتخب نيمار جونيور، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور».

اما المدرب «فيرناندو باتيستا»، من المتوقع أن يدخل بالتشكيلة التالية،« حراسة المرمي رفاييل رومو، قلوب الدفاع الكسندر جونزاليس، يوردان أوسوريو، دبليو إنجيل، ميجيل نافارو، وسط الملعب خوسيه مارتينيز، يانخيل هيريرا، صامويل سوسا، هجوم المنتخب جيفرسون سوتيلدو، مارتينز، سالمون روندون.

توقيت المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف صباح يوم الجمعة، وتقام المباراة في ملعب «آرينا بانتانال» معقل المنتخب البرازيلي، تنقل على قناة SSC حيث قامت بشراء تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.