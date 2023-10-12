نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تشكيل منتخب مصر وصفقات الزمالك الشتوية وموعد تجديد عقد معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (الفجر الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 12-10-2023 في السطور التالية:

تشكيل منتخب مصر

تقام المباراة بين مصر وزامبيا على ملعب هزاع بن زايد فى السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة زامبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه



صفقات الزمالك

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، الصفقات المحتملة لدعم صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل 2024.

وتنقعد الجمعية العمومية بنادي الزمالك يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، خلفًا لمجلس مرتضى منصور السابق.

ويسعى عدد من رموز نادي الزمالك ومسؤوليه السابقين لحل أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة تمهيدًا لرفع الحجز على قيد صفقات الفريق الأبيض.

ويخطط مسؤولو الأبيض للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

صفقات الزمالك المحتملة خلال الميركاتو الشتوي 2024

ويدرس الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الحالي لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى زميله ناصر ماهر الذي كان قريبا من الانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

وعلم موقع "الفجر الرياضي" أن هناك عدد من الأسماء المميزة المرشحة لنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل من بينهم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.

ودخل مابولولو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري دائرة اهتمامات الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل بالإضافة إلى محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش

تجديد عقد معلول

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، موعد فتح النادي الأهلي ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم.

وقال هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يناقش اللاعب التونسي حتى الآن حول تجديد عقده، ولكن سيتم فتح الملف واللاعب سوف يوقع على التجديد".

وأضاف: "عقد معلول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والحديث سيكون حول مدة التعاقد بين الطرفين".