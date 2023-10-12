نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة معلم.. ريال مدريد يجدد عقد خماسي ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "كوبي الإسبانية" بأن فريق ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز نجحوا في التوصل لإتفاق مع خماسي القوام الأساسي للملكي في تمديد تعاقدهم مع الفريق.

ريال مدريد يجدد عقد خماسي الفريق

وأشارت الصحيفة بأن اللاعبين هم: فالفيردي، كامافينجا، فينسيوس جونيور، ميليتاو، رودريجو.

وأعلن الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن تمديد عقد اللاعب فالفيردي حتى عام 2028، وكذلك تحسين رواتب خماسي الفريق.

ووفقًا للتقارير الصحفية، تم وضع شرط جزائي في عقد الثنائي فالفيردي وكامافينجا بواقع مليار يورو في حالة فسخ التعاقد لكل لاعب.

ويسعى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في الحفاظ على استقرار الفريق، وكذلك الحفاظ على القوام الأساسي في تشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

