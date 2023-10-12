نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتسو موسيماني على أعتاب الزمالك (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، من الانضمام لنادي الزمالك خلال الفترة المُقبلة.

بيتسو موسيماني على أعتاب الزمالك



وقال شحاتة خلال برنامجه التليفزيوني "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة: "تحدث وسطاء من قِبل نادي الزمالك لضم بيتسو موسيماني لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض".



وأضاف: " تواصلوا مع موسيماني ولكن المدير الفني السابق للأهلي مرتبط حاليًا بنادي الوحدة الإماراتي الذي يحتل المركز السابع".

واستطرد: "موسيماني مُهدد بالإقالة من نادي الوحدة الإماراتي بسبب سوء النتائج مع الفريق خلال الفترة الماضية، وإذا لم يتحسن الوضع مع الفريق بالفترة المقبلة سيتم إقالته ".

الزمالك في طريقه للاستغناء عن أوسوريو



وتابع مؤكدًا أنه بعد نهاية الإنتخابات القائمة في نادي الزمالك، سيتم إقالة اوسوريو المدير الفني للفريق، وبناء على ذلك سيتم الإتفاق بشكل رسمي مع موسيماني، لتولي المهمة خلفًا للمدير الفني الحالي.



واختتم حديثه: "مع تغيير مجلس إدارة الزمالك، سيتم تغيير الجهاز الفني للفريق بالكامل، والاستغناء عن اوسوريو المدير الفني الحالي".