نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال لـ "الفجر": إمام عاشور من أفضل صفقات الأهلي ولم يصل إلى مستواه حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق، عن رأيه في أداء إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ أن انضم الأخير للقلعة الحمراء.

تصريحات رضا عبدالعال للفجر الرياضي



وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إمام عاشور لاعب مميز ويمتلك قدرات فنية مميزة، لكنه حتى الآن لم يظهر بنصف مستواه الذي ظهر به مع الزمالك.

وأضاف، أن إمام تسبب في تراجع مستوى الزمالك منذ رحيله، مؤكدا على عجز إدارة الفارس الأبيض على تعويض رحيله، رغم التعاقد مع أكثر من لاعب في هذا المركز من بينهم دونجا وعمرو السيسي.



وتابع، أن إمام هو اللاعب الأشمل حاليا في مركزه بالدوري المصري، خاصة وأنه يلعب في جميع مراكز وسط الملعب بجانب مركزي الأجنحة، ومن الممكن الاعتماد عليه في مركز الظهير، بعد أن تألق مع المنتخب في الجبهة اليمنى خلال مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون الماضية.

امام عاشور



وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة في القدم خلال مباراة الإسماعيلي الماضية، تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوع.