نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يغادر قلعة العميد؟.. اتحاد جدة يقطع الشك باليقين ويحسم مصير "المدمر" من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفترة الحالية، موجة غضب كبيرة وعارمة بين جماهير فريق اتحاد جدة السعودي، بسبب النتائج الغير مرضية الأخيرة في دوري روشن 2023، رغم التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل هذا الموسم.

ونجحت إدارة العميد هذا الصيف في ضم كل من، جوتا وكريم بنزيما ونجولو كانتي، بجانب نجم الوسط المخضرم فايينيو.

- حقيقة رحيل حمد الله عن الاتحاد

وظهر مؤخرا تقارير صحفية، تفيد بأن المهاجم المغربي الدولي عبد الرازق حمد الله، طالب مسؤولو العميد بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعلق عبد الرحمن الحميدي، الإعلامي ومقدم برنامج "برا الـ 18"، على تلك الأنباء قائلا:" بعد التواصل مع مسؤولو اتحاد جدة، تأكدنا من حقيقة طلب حمد الله في الرحيل كما يتردد، مؤكدا أن اللاعب لم بتحدث مع أي فرد في هذا الأمر أو طلبه الرحيل".

وتابع:" حمد الله يخطط للبقاء داخل قلعة العميد، في ظل اقتراب صدور قرار بزيادة عدد الأجانب داخل الفريق في الموسم الحالي".

واختتم:" أن إدارة العميد تتمسك بقوة ببقاء المهاجم المغربي في الفترة الحالية، بعد التألق الشديد الذي شهده اللاعب في هذا الموسم، ولا نية للاستغناء عنه نهائيا".