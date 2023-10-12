مصطفى محمد يفوز بأول جائزة في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإتحاد الفرنسي عن تحقيق اللاعب المصري «مصطفي محمد»، جائزة أفضل هدف في «الدوري الفرنسي».

حيث تم إختيار هدف الأناكوندا في شباك فريق «لوريان»، كهدف شهر سبتمبر، وتعتبر هذه الجائزة الأولي التي يحققها اللاعب المصري في منذ إنضمامه إلى فريق «نانت».

وقد خاض اللاعب المصري مع فريق نانت 7 مباريات من 8 جولات، سجل من خلالها 5 أهداف منها هدفين من ركلة جزاء ترجيحية.

يقبع فريق نانت في المركز التاسع بـ 11 نقطة، بتحقيق الفريق 3 إنتصارات، 3 هزائم، وتعادلين، سجل الفريق 14 هدف وإستقبل 13 هدف.

ترشح مصطفي محمد لجائزة الشهر الماضي لكنه لم ينجح في تحقيق الجائزة، ويسعي اللاعب للإستمرار في مطاردة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على لقب صدارة الهدافين في الدوري الفرنسي.