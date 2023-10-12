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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الإسباني عن إقامة بطولة «السوبر الإسباني»، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبدأت السعودية في إستضافة بطولة السوبر أخر موسمين بالنظام الجديد، حيث يشارك بها 4 فرق كنظام جديد تسويقي، إبتكره الإتحاد الإسباني بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

مدينة الرياض تستضيف «السوبر الإسباني»

ويشارك في البطولة كلًا من «بطل الدوري، وصيفه»، «بطل كأس ملك إسبانيا، وصيفه»، ومن المقرر أن يشارك في هذه النسخة كلًا من «برشلونة، ريال مدريد،أوساسونا، أتليتكو مدريد».

وكان ريال مدريد قد حقق لقب كأس ملك إسبانيا بعد تحقيق الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، اما برشلونة شارك كونه بطل الدوري الإسباني، فيما مشاركة أتليتكو مدريد كمركز ثالث في الدوري الإسباني بسبب مشاركة ريال مدريد وصيف الدوري كبطل لكأس الملك.

إستطاع برشلونة تحقيق النسخة الماضية من «السوبر الإسباني»، بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

