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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الدحيل القطري منذ قليل عبر منصة التواصل الإجتماعي (x) عن تولي الفرنسي كريستوف جالتييه مقاليد القيادة الفنية لفريق الدحيل بداية من اليوم خلفًا للمدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو.

وفسخ مسئولو فريق الدحيل تعاقدهم مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو أمس، وذلك بعد خوض 7 مباريات خلال الموسم الجاري في البطولة المحلية ودوري أبطال آسيا.

وكانت آخر المحطات التدريبية للمدرب كريستوف غالتييه مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي غادره في أواخر يونيو الماضي.

رسميًا.. مدرب باريس السابق يتولى تدريب الدحيل القطري

ونجح غالتييه في اقتناص أكثر من بطولة محلية مع العديد من الفرق الفرنسية، أبرزها:



كأس السوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.



كأس الرابطة الفرنسية مع فريق سانت إتيان 2012/2013.



لقب الدوري الفرنسي مع فريق ليل 2021/2020، وكذلك الموسم الماضي رفقة فريق باريس سان جيرمان.

