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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مصر وزامبيا تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع.

مباراة مصر وزامبيا، موعد مباراة مصر وزامبيا، يلقي مساء اليوم في دولة الإمارات منتخب مصر مع نظيره المنتخب الزامبي في مباراة ودية في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويبحث العديد من محبي المنتخب المصري عن موعد انطلاق المباراة والتشكيل المتوقع للفراعنة، والقنوات الناقلة للمباراة والتردد الخاص بها، وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لمتابعيها وزوارها الكرام نوضح لكم في السطور التالية كل ماتريد معرفة عن مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية



موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الزامبي مساء اليوم الخميس في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت عمان والإمارات، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم

قناة أون تايم سبورت

مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية، ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت من خلال قناة ON Time Sports 1، وقناة أبوظبي الرياضية عبر قناة AD Sports، في أولى مباريات الفراعنة في معسكره بالإمارات.

حيث يستعد منتخب المصري والزامبي للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر المقبل أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، كما يستعدان للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويخوض المنتخب المصري في معسكر الإمارات مباراتين وديتين أمام زامبيا اليوم، والجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر المقبل.



تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 5\6.

قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع

وكان المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا قد استدعي 26 لاعبًا في قائمة المنتخب لمعسكر شهر أكتوبر لمواجهتي زامبيا والجزائر وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.



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تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم أمام زامبيا



ومن المتوقع أن يبدء منتخب مصر المباراة أمام زامبيا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالمنعم- أحمد سامي- محمد هاني.

خط الوسط: محمود حماده- حمدي فتحي- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه- محمد صلاح- مصطفى محمد.

التشكيل منتخب زامبيا المتوقع لمواجهة مصر

منتخب زامبيا

حراسة المرمي: لاورنس مولينا.

خط الدفاع: رودريك كابوي- فرانكي موسوندا- ستوبيلا سونزو- بينيدكت شيبيشي.

خط الوسط: لاري بواليا- كيلفن كابومبو- كينجز كاجوال.

خط الهجوم: لوبامبو موسوندا- باتسون داكان - لاميك باندا.

تاريخ مواجهات منتخبي مصر وزامبيا

وتواجه المنتخبين في 22 مباراة، ونجح المنتخب المصري بالانتصار في 11 مباراة، وفاز المنتخب الزامبي في 6 مواجهات، وحسم التعادل 5 لقاءات بين المنتخبين، وتمكن المنتخب المصري من تسجيل 36 هدف، فيما سجل منتخب زامبيا 25 هدف.

وكانت أخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في 11 أكتوبر 2015 في مواجهة ودية، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيف، عن طريق تسجيل أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال هدف.

موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر

منتخب مصر - منتخب الجزائر



ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري في المباراة الودية الثانية يوم الاثنين القادم الموافق 16 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول قد وصلت إلى الإمارات يوم الإثنين الماضي، برئاسة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام المشرف على المنتخب الأول لبدء معسكر شهر أكتوبر.