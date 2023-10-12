نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كول بالمر: الإنتقادات وضع طبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر اللاعب الإنجليزي الشاب «كول بالمر»، عن إحترامه للإنتقادات الموجهة للاعبي فريق تشيلسي، مما حدث الفترة الأخيرة.

كول بالمر: الإنتقادات وضع طبيعي

وقال اللاعب في تصريحات صحفية«أنه من الطبيعي أن تحصل على إنتقادات، الأمر دائمًا يحدث مهما كان الوضع»

أكمل حديثه بـ« الفترة الأخيرة لم تكن جيدة لعناصر الفريق، حيث تعرض الفريق لتعثرات كبيرة، الأمر الذي أدي لوجود الفريق في المركز الحادي عشر».

أنهي حديثه بـ«عناصر الفريق شباب بلا خبرة، لذلك من الطبيعي أن تحدث لحظات سقوط في المستوي، المباريات الأخيرة أظهر الفريق قدراته وان العناصر المتاحة تملك الكثير، لكن نحتاج إلى الوقت والمحافظة على نسق الإنتصارات من أجل الوصول لأفضل شكل للفريق والذي ينتظره المشجعين».

وكان تشيلسي قد حقق فوز كبير أمام بيرنلي برباعية مقابل هدف، في الجولة الثامنة من «الدوري الإنجليزي الممتاز»، وتمكن البلوز من القيام بسلسلة من الإنتصارات المتتالية وصلت إلى ثلاث مباريات بشكل متتالي.