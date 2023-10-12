نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب أستون فيلا يريد الرحيل في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن رغبة اللاعب يوري تيليمانس في المغادرة من أستون فيلا، في الميركاتو الشتوي القادم.

تيليمانس يرغب في الرحيل عن أستون فيلا

وقد تحدثت صحيفة «Football insider»، أن اللاعب لا يمر بوقت جيد مع مدرب الفريق «أوناي إيمري»، جائت المشاكل بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها اللاعب البلجيكي مع الفيلانز.

انضم اللاعب يوري إلى صفوف أستون فيلا في «فترة الإنتقالات الصيفية» الماضية، قادمًا من فريق ليستر سيتي الهابط إلى الدرجة الثانية الإنجليزية.

ذهب اللاعب للفيلا كإنتقال حر بعدما انتهي عقد اللاعب مع فريق الثعالب، ويقبع فريق أستون فيلا هذا الموسم في المركز الخامس بعد أن قدم الفريق إنطلاقة مثالية هذا الموسم.

حقق الفريق 5 إنتصارات، هزيمتين، تعادل وحيد، سجل الفريق 19 هدف واستقبل 12 هدف.

تمكن الفريق من التعادل مع ووالفرهامبتون بهدف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة للفريق قبل التوقف الدولي الحالي.