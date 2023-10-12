انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مصر وزامبيا الودية .. شوف مين هيعلق النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي منتخب مصر الأول مباراة ودية نارية من العيار الثقيل أمام منتخب زامبيا، مساء اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب استاد هذاع بن زايد في الإمارات.

مصر وزامبيا:ويلتقي منتخبي مصر وزامبيا ودياً في إطار المباريات الودية التي يخوضها كل منهما خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر أكتوبر بعد أن تمكنها من الصعود إلي نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي سوف تقام العام القادم في كوت ديفوار، حيث تصدر مصر مجموعتها بعد الفوز في اللقاء الأخير أمام إثيوبيا بهدف نظيف سجله مصطفي فتحي في الدقيقة السابعة والثلاثون من عمر المباراة، فيما تمكن نسور قرطاج من الفوز على بوتسوانا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية:

تقام مباراة مصر وزامبيا الودية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا معسكرًا مغلقًا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي الحالي، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية:

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث مباراة منتخب مصر وتونس الودية، بصفتها النقل الحصري لجميع مباريات المنتخب، يقوم كلا من محمد الكواليني عبر الصوتية الأولى، ومحمد الغياتي عبر الصوتية الثانية، بالتعليق عن المباراة

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 57500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.