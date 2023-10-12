انت الأن تتابع خبر ابن الوز عوام.. عمر سيد معوض أهلاوي 4 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجحت إدارة قطاع الناشئين في النادي الأهلي، برئاسة وليد سليمان ونائبه محمد شوقي، من تجديد عقد اللاعب عمر سيد معوض، إبن سيد معوض نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة.الموقع الرسمي للأهلي، كشف اليوم الخميس، أن عمر سيد معوض لاعب فريق مواليد 2006، قام بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات.

عمر سيد معوض يوقع عقده الأول مع الأهلي

ذلك هو العقد الاحترافي الأول بالنسبة للاعب الشاب مع القلعة الحمراء، ولن يستطيع اللاعب الرحيل عن الأهلي دون موافقة النادي.

وكانت أزمة قد نشبت بين عمر سيد معوض ووالده من جانب وإدارة الأهلي من جانب بسبب رغبة النادي أن يقوم اللاعب بتوقيع عقد احترافي، خاصة وأن اللاعب مصاب في الوقت الحالي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

الأهلي كان يرغب في أن يوقع اللاعب على عقد احترافي ويجري عملية الرباط الصليبي في القاهرة، وهو ما رفضه سيد معوض وفضل أن يجري نجله العملية في الخارج.

عمر سيد معوض، أجرى الجراحة على يد كريستيان فينك أحد أفضل الجراحين في العالم، وهو الذي أجرى الجراحة لمانويل نوير وليروي ساني وساديو ماني، ووفقا للتقارير المتاحة فأن عودة اللاعب للملاعب ستكون خلال 6 أو 7 أشهر.

عمر سيد معوض لاعب الأهلي قضى فترة معايشة مع فريق ريال بيتيس الإسباني، خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي.

ويرغب النادي الإسباني في ضم اللاعب حيث سينتظره حتى يصل إلى سن 18 عاما وهو السن القانوني لإبرام التعاقد معه.

مفاوضات توقيع عمر على العقد مع الأهلي، لم تستمر طويلا في الساعات الماضية خاصة بعد ترحيب النادي بعرض ريال بيتيس الإسباني للحصول على خدمات اللاعب ورحيله عبر القنوات الشرعية من خلال النادي الأهلي.