نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتحرك من أجل صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس يرغب في ضم لاعب الفريق السابق، والذي يلعب في الدوري الأميركي خلال الميركاتو الشتوي.

يوفنتوس يضم صفقة جديدة

يوفنتوس مهتم بتحرك محتمل لفيدريكو بيرنارديسكي، الذي يلعب حاليًا مع نادي تورونتو إف سي.

ذكرت صحيفة La Gazzetta dello Sport أن يوفنتوس يبحث عن جناج جديد، ويظل دومينيكو بيراردي هو الخيار الأول.

ولكن نظرًا للتكلفة التي يمكن أن يتكلفها، سوف يبحث اليوفي عن خطة بديلة محتملة وقد يكون بيرنارديسكي أحد هؤلاء.

يُقال إن عودة الإيطالي إلى السيدة العجوز هي أكثر من مجرد فكرة، وقد يرتفع ملفه الشخصي في القائمة المختصرة للنادي في الأسابيع القليلة المقبلة اعتمادًا على الوضع. لا يزال لدى بيرنارديسكي منزل في تورينو، ويتمتع بعلاقات ممتازة مع الكثيرين في النادي وسيسعده العودة خاصة قبل بطولة اليورو في عام 2024.

كان ماكس أليجري يقدر دائمًا تعدد استخدامات بيرنارديسكي ويعتقد أن الإيطالي يمكن أن يكون خيارًا مفيدًا للغاية، إذا كانت هناك حاجة لخيار طارئ في الهجوم.