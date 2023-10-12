نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتين ليبتون صحفي ذا صن البريطانية الشهير في حوار مع "الفجر الرياضي": صلاح كان يستحق البالون دور وكين رحل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - - لم أتوقع البداية المثالية لتوتنهام

-هاري كين رحل لتحقيق البطولات

-سيكون من الجيد أن ينهي توتنهام الدوري في المركز الرابع

-محمد صلاح يجب عليه أن يفكر في الذهاب إلى السعودية

-أمم إفريقيا تؤثر على الكثير من الفرق الإنجليزية

-محمد صلاح كان يستحق البالون دور

يعتبر مارتين ليبتون صحفي “The Sun” البريطانية من أقرب المصادر لفريق توتنهام، ويهتم أيضًا بالجانب الرياضي الإنجليزي.



ونجح "الفجر الرياضي" في التواصل مع الصحفي الإنجليزي، وأجرينا معه الحوار التالي:-

هل كنت تتوقع البداية المثالية لفريق توتنهام هذا الموسم؟

مارتين ليبتون صحفي ذا صن البريطانية

بالتأكيد لا، جميع مشجعي الفريق لم يتوقعوا هذا، بل كان الجميع في وضع قلق من تأثير رحيل هاري كين وأن هذا الموسم سيكون سيئ، وشعرت أن الفريق سيحتاج إلى وقت حتي يشعر عناصر الدفاع والحارس بأنهم في المنزل وهذا يحتاج للإنسجام.

ما هو السبب الحقيقي وراء رحيل المهاجم هاري كين؟

أراد اللاعب تجربة جديدة، كذلك تحقيق بطولة حيث لم يحقق مع الفريق بطولات، النادي كان متمسك به ويريد بقائه وإقناعه بالتجديد مع مجريات الموسم.

لكن شعرت إدارة الفريق بالخوف من أن لا يستجيب لتجديد العقد، بالتالي يرحل بشكل مجاني فقررت الإدارة الإستفادة منه ماديًا عوضًا عن خسارته بشكل مجاني، كذلك العرض المقدم من فريق خارج الدوري الإنجليزي بالتالي تمت الأمور ووافقت الإدارة.

هل من الممكن أن يحقق توتنهام بطولات هذا الموسم أم الموضوع مازال به صعوبة؟

المراكز الأربعة الأولي والذهاب إلى دوري أبطال أوروبا سيكون حل مثالي للفريق، حيث كان الفريق في حالة فوضي من قبل وهناك بعض النواقص، لكن المدرب «أنجي بوستيكوجلو» غير الوضع بشكل كامل.

ورفع سقف توقعات لاعبي الفريق وكذلك الجماهير، بالنسبة لي من أتوقع أن نكون خلف كلًا من «مانشستر سيتي، ليفربول، أرسنال» لكن يبقي كل شئ وارد الحدوث.

هل تعتقد أن يرحل محمد صلاح الصيف القادم إلى الدوري السعودي؟

أعتقد هذا لسبب بسيط، لقد حقق اللاعب كل شئ ممكن مع ليفربول«دوري إنجليزي،دوري أبطال أوروبا» بالتالي جيب ان ينظر إلى أفضل خيار مقدم له وهو الذهاب إلى الدوري السعودي لتجربة جديدة.

هل تري أن محمد صلاح استحق الكرة الذهبية؟

نعم هو كان يستحقها في نسختين سابقتين، لكن لم يحصل عليها لا أعلم لماذا؟، لكنه يستحق الجائزة وهو أحد أفضل خمس لاعبي العالم في جيله، وأفضل لاعب في تاريخ إفريقيا على مر العصور.

بطولة «أمم إفريقيا» في يناير القادم، هل تؤثر على الدوري الإنجليزي؟

نعم بالتأكيد، البطولة تأتي في منتصف الموسم وقت أعياد الميلاد، في هذا الوقت يوجد ضغط مباريات كبير حيث «البوكسينج داي» وهي الشئ الخاص بإنجلترا، كل هذا يؤثر على الفرق خاصة التي تنافس على الدوري مثل ليفربول.

حيث يخسر الفريق بعض لاعبيه المهمين مثل «محمد صلاح» الأمر الذي يجعلهم يفقدون بعض النقاط التي قد تكون في المتناول بالتالي هذا يؤثر على الجميع، يجب أن يصل الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي لحل وسط يرضي الطرفين، لكن لا أعتقد أن هذا سيحدث.