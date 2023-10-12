موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر استعدادته لخوض منافسات مسابقة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة سيمبا التنزاني على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، ضمن إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي نسخة 2023-2024.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أجلت مباراتين لفريق الأهلي في الجولة الثانية والرابعة من بطولة الدوري الممتاز؛ ليتمكن الأحمر من خوض مباراته في السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.