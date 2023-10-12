نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة بولندا في تصفيات يورو 2024 قبل موقعة جزر فاروه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب بولندا مع نظيره جزر فاروه، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي يورو 2024.

موعد مباراة بولندا ضد جزر فاروه في تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة بولندا مع نظيره منتخب جزر فاروه، مساء اليوم الخميس وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل منتخب بولندا المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، مع كلا من منتخبات ألبانيا، مولدوفا، التشيك، وجزر فاروه.

ترتيب مجموعة بولندا في تصفيات يورو 2024

ألبانيا 10 نقاط.

جمهورية التشيك 8 نقاط.

مولدوفا 8 نقاط.

بولندا 6 نقاط.

جزر الفارو نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بولندا وجزر فاروه

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، كما سيتم بث مباراة منتخب بولندا ضد جزر فاروه عبر قناة beIN Sports 1HD.