فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر لودية زامبيا.. صلاح يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيل الذي سيخوض به ودية زامبيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

تشكيل منتخب مصر في مباراة زامبيا الودية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

وتعد آخر مباراة بين المنتخبين، كانت في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.



