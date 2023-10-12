بذكريات 1984.. للمرة الثانية البطولة الأفريقية على الأراضي الإيفوارية

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2024 على الأراضي الإيفوارية، وذلك بعد غياب 40 عام عن تنظيم الحدث الأبرز للمنتخبات داخل القارة السمراء، وتقام البطولة في الفترة من 13 يناير من العام القادم وحتى 11 فبراير من العام ذاته.

ذكريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 1984

ويستعرض "الفجر الرياضي" ذكريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 1984 والتي أقيمت للمرة الأولى على الأراضي الايفوارية.

بدأت بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 1984 في الفترة من 4 مارس وحتى 18 مارس، وذلك بمشاركة 8 منتخبات.

وجاءت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 1984 على النحو التالي:

مصر - الجزائر - ساحل العاج - غانا - الكاميرون - توجو - مالاوي - نيجيريا.

أقيمت البطولة في مدينتي أبيدجان وبواكي، وتوج المنتخب الكاميروني بالبطولة الأولى له بكأس الأمم الأفريقية.

فاز المنتخب الوطني على البلد المضيف منتخب كوت ديفوار، وكذلك على المنتخب الكاميروني حامل اللقب لهذه البطولة.

أحرز لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق طاهر ابو زيد بواقع تسجيله 4 أهداف، فيما حصل اللاعب الكاميروني السابق تيوفيل أبيجا على لقب أفضل لاعب في البطولة.

خاضت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لهذه النسخة 16 مباراة، وسجلوا 39 هدفا.

فاز المنتخب النيجيري على منتخبنا الوطني المصري بركلات الترجيح 8/7 في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 1984.

جمعت المباراة النهائية بين المنتخب الكاميروني ونظيره النيجيري، وانتهت بفوز الكاميرون بثلاثية مقابل هدف.

وخاض المنتخب الوطني مباراة المركز الثالث أمام نظيره الجزائري، وفاز الشقيق الجزائري بثلاثية مقابل هدف.