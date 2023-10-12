نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ميسي من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، إن ليونيل ميسي لن ينضم إلى فريق آخر على سبيل الإعارة عندما ينتهي موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

تم ربط قائد إنتر ميامي، 36 عامًا، بالعودة إلى برشلونة والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

خرج إنتر ميامي من المنافسة على الملحق بعد خسارته يوم السبت 1-0 أمام إف سي سينسيناتي وينتهي موسمه في 21 أكتوبر.

ولم يلعب ميسي الفائز بكأس العالم الأرجنتيني سوى 72 دقيقة فقط في الدوري الأمريكي منذ أوائل سبتمبر بسبب الإصابة.

وبعد انتهاء الموسم العادي في الدوري الأمريكي، ستخوض الأرجنتين مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام أوروغواي والبرازيل يومي 17 و22 نوفمبر، ومن المتوقع أن يحصل ميسي بعد ذلك على إجازة لمدة شهر.

يقول خبير كرة القدم الإسباني بالاجي: "سيحصل ميسي على إجازة لمدة شهر تقريبًا، مثل لاعبي كرة القدم الآخرين. لذا انسَ أي انتقال إلى السعودية أو ما شابه ذلك".

وسيعود بعد ذلك للمشاركة في فترة ما قبل الموسم في ميامي مع بدء الموسم الجديد للدوري الأمريكي في فبراير.

وانضم الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات إلى إنتر ميامي من باريس سان جيرمان في يوليو وقاد النادي إلى فوزه الأول بكأس الدوري في أغسطس، قبل أن يخسر كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

على الرغم من أنه سجل 11 هدفًا في 13 مباراة للفريق، إلا أن هدفًا واحدًا فقط جاء في مبارياته الخمس في الدوري الأمريكي.