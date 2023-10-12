نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير لاتحاد الكرة: بلاش مجاملات.. ميدو يكشف مفاجأة في الأهلي وموسيماني يقترب من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

شوبير لاتحاد الكرة: بلاش مجاملات

أحمد شوبير

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: "أخيرًا اتحاد الكرة تحرك تجاه أزمة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور حيث حدد الأربعاء المقبل، موعدًا للتحقيق في الأزمة، مرددًا على رأي المثل البلدي "أقطع عرق وسيح دمه وبلاش مجاملات".

وتابع شوبير: "اللوائح والقوانين محددة " كل من له حق لا بد أن يأخذه، من أجل ماذا كل هذه المعاناة بتتعبوا نفسكوا ليه، لا بد أن الحق يعود لأصحابه".

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ميدو يكشف مفاجأة في الأهلي

أحمد حسام ميدو

وأكد ميدو أن أحمد نبيل (كوكا) لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سيكون مفاجأة الموسم في القلعة الحمراء.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" كوكا قدم بداية رائعة مع الأهلي هذا الموسم، وأشعر أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر سيعتمد عليه بدلًا من مروان عطية".

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بيتسو موسيماني على أعتاب الزمالك

بيتسو موسيماني

وقال كريم حسن شحاتة خلال برنامجه التليفزيوني "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة: "تحدث وسطاء من قِبل نادي الزمالك لضم بيتسو موسيماني لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض".

وأضاف: "تواصلوا مع موسيماني ولكن المدير الفني السابق للأهلي مرتبط حاليًا بنادي الوحدة الإماراتي الذي يحتل المركز السابع".

واستطرد: "موسيماني مُهدد بالإقالة من نادي الوحدة الإماراتي بسبب سوء النتائج مع الفريق خلال الفترة الماضية، وإذا لم يتحسن الوضع مع الفريق بالفترة المقبلة سيتم إقالته".

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عبد الملك: من الصعب انتقال أحمد فتوح إلى هذا النادي

أحمد فتوح

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتوح الأقرب يكمل في نادي الزمالك وسيكون من قادة الفريق مستقبلا، وأعتقد أنه من الصعب انضمامه لبيراميدز.

وقال: "أحمد فتوح الأقرب يكمل في نادي الزمالك وسيكون من قادة الفريق مستقبلا، وأعتقد أنه من الصعب انضمامه لبيراميدز الذي يضم كريم حافظ ومحمد حمدي".

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أحمد عيد: روي فيتوريا يعمل في ظروف صعبة

روي فيتوريا

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "منتخب مصر في عهد حسن شحاتة خاض العديد من المواجهات القوية، وتم تقديم نتائج جيدة على مدار سنوات".

وأضاف: "روي فيتوريا المدير الفني الحالي يعمل في ظروف صعبة خصوصا في ظل مشاكل الدوري المصري لكن عليه التأقلم مع تلك الظروف والأجواء، من الطبيعي أن يقوم المدرب بتجربة جميع الخطط في المباريات الودية، ولديه إصرار على خوض مباريات قوية من أجل تحقيق أقصى استفادة فنية".