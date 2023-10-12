نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تعديل موعد مباراة غزل المحلة أمام المصريـة للاتصالات في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام المصريـة للاتصالات في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد السلام لتقام الثلاثاء القادم في الساعة السادسـة والنصف مساءًا بدلًا من إقامتها في الرابعـة عصرًا.

وكان غزل المحلة قد حقق الفوز في المباراة الماضية على ابو قير للأسمدة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعيم الفلاحين في ثالث جولات دوري المحترفين.

ويسعى غزل المحلة للفوز بمباراة المصرية للاتصالات من أجل حسم صدارة الجدول، بينما يرغب المصرية للاتصالات في الفوز باللقاء من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة للتأهل للدوري المصري الممتاز.

ويقع غزل المحلة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق المصرية للاتصالات المركز الخامس بواقع 6 نقاط.

