نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. منتخب مصر ينهي الشوط الأول بتعادل سلبي أمام زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من زمن مباراة المنتخب الوطني أمام زامبيا فى إطار المباريات الودية قبل خوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس

العالم 2026 بجانب المشاركه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل السلبي دون أهداف.

وانتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد زامبيا على ملعب هزاع بن زايد بالتعادل السلبي دون أهداف.

تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، محمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.