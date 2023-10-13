المنتخب الأوليمبي يفوز علي الأردن بثلاثية وديا

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أحمد جودة - القاهرة - واصل المنتخب الأوليمبي عروضه الطيبة وفاز على الأردن 1- 3وديا اليوم باستاد المقاولون العرب فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، انتهى الشوط الأول بتقدم أحفاد الفراعنة بهدفين أحرزهما: حسام عبد المجيد من ضربة رأس نموذجية ومحمد حمدى من ضربة حره مباشرة فى الدقيقتين 7 و42 وفى الشوط الثاني أحرز الأردن هدفه الوحيد، وأضاف ماجد هاني الهدف الثالث لمصر قبيل نهاية المباراة.

المنتخب الأوليمبي يفوز علي الأردن

شهد المباراة الكابتن محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب واللواء مشهور عضو مجلس الإدارة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى الشوط الثاني، وشهدت التجربة غياب النجمين الكبيرين ابراهيم عادل للإصابة واحمد كوكا لتواجده مع المنتخب الأول.

قدم أحفاد الفراعنة تجربة مفيدة قبل سفرهم غدا الجمعة للقاء اوزبكستان وديا يوم الاثنين المقبل وكان الحارس حمزه علاء نجم المباراة ونجح فى التصدي لبعض الهجمات الخطيرة التى نفذها لاعبو الأردن بعض الوقت.