نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يعلق على القضية الفلسطينية في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا مساء اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري، يدعم خلاله موقفه من القضية الفلسطينية في أحداث القصف والتدمير الجارية.

بيان ليفربول

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي البيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": إن أفكارنا مع جميع المتضررين من الخسارة غير المفهومة في أرواح الأبرياء في إسرائيل وغزة، يمكننا أن نؤكد أنه، تماشيًا مع الأندية الأخرى، سنظهر احترامنا في مباراتنا المقبلة في الدوري النسائي الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز على أرضنا أمام إيفرتون".

مواجهة مرتقبة أمام إيفرتون

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره إيفرتون يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.