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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد انتهاء القرعة

عاجل - نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023..ومواجهات نارية تنتظر المنتخب المصري.

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، انتهت منذ لحظات قليلة مراسم سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة بالعاصمة الإيفوارية ابيدجان بمشاركة عدد من النجوم وأساطير الكورة الأفريقية على رأسهم الإيفواري ديدي دروجبا، والنجيري أوبي مايكل، والسنغالي ساديو ماني، والمغربي أشرف حكيمي.

وأسفرت نتائج القرعة عن وجود مواجهات قوية تجمع بين عدد من المنتخبات العربية الإفريقية ضمن منافسات الكان 2023 التي ستقام في الكوتفوار مطلع العام المقبل.

قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023.. نظام البطولة وترتيب المجموعات

شعار كأس الأمم الإفريقية 2023

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، وكان قد تأهل 24 منتخب إلى التصفيات النهائية لبطولة الكان 2023 وتم تصنيفهم في أربع تصنيفات وتم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت هذه المجموعات كالتالي:-

المجموعة الأولى

كوت ديفوار "البلد المستضيف". نيجيريا. غينيا الاستوائية. غينيا بيساو.

المجموعة الثانية

مصر. غانا. الرأس الأخضر. موزمبيق.

المجموعة الثالثة

السنغال. الكاميرون. غينيا. جامبيا.

المجموعة الرابعة

الجزائر. بوركينا فاسو. موريتانيا. أنجولا.

المجموعة الخامسة

تونس. مالي. جنوب إفريقيا. نامبيبيا.

المجموعة السادسة

المغرب. الكونغو الديموقراطية. زامبيا. تنزانيا.

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مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

عاجل - نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023..ومواجهات نارية تنتظر المنتخب المصري

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، ومن المقرر أن تنطلق مباريات البطولة مطلع العام المقبل حيث كان قد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن انطلاق البطولة يوم الموافق السبت 13 يناير 2024، وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2024.

تصنيف الاتحاد الإفريقي للمنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

عاجل - نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023..ومواجهات نارية تنتظر المنتخب المصري

التصنيف الأول :- كوت ديفوار البلد المستضيف - مصر - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر.



التصنيف الثاني :- نيجيريا - مالي - الكاميرون - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديموقراطية.



التصنيف الثالث :- جنوب إفريقيا - الرأس الأخضر - غينيا - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية.

