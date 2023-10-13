نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية والقناة الرياضية الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره النيجيري، فى اللقاء الودي الذى يجمع المنتخبين ضمن الاستعدادات التحضيرية لخوض منافسات كأس آسيا وافريقيا.

ويختص ملعب بورتيماو بدولة البرتغال المباراة بين السعودية ونيجيريا الودية المقرر لها الجمعة المقبلة، فيما ينتظر المنتخب السعودي مباراة تجريبية ودية أخرى بمعسكره الجاري الذي يمتد 9 أيام، أمام مالي الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.

موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية

ومن المقرر ان تقام منتخب السعودية مع نظيره منتخب نيجيريا يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري في البرتغال خلال المعسكر المغلق للأخضر، وذلك في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد نيجيريا

سيتم نقل مباراة السعودية ضد نيجيريا على القناة السعودية الرياضية، والتي أعلنت نقل مباريات الأخضر الخارجية الودية ضمن فترة التوقف الدولي الحالية في البرتغال

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية، يخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في أبريل المقبل ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.