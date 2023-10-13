نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار العام المقبل 2024 عن وقوع المنتخب الوطني الأول فى مجموعة قوية.

مجموعة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر يقع فى المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بجانب كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وكان المنتخب الوطني تحت قيادة روي فيتوريا استطاع التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية الذي يحمل الفراعنة الرقم القياسي بتحقيقها 7 مرات.

ويذكر أن المنتخب استطاع الفوز اليوم أمام منتخب زامبيا ضمن المباريات الودية بهدف دون رد.