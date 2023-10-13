نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مجموعات كأس أمم إفريقيا 2024 كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن مجموعات قوية، من بينها متوسطة للمنتخب المصري.

ووقع منتخب مصر مع كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا

المجوعة الثانية.. موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا، مصر

المجموعة الثالثة.. جامبيا، غينيا، الكاميرون، السنغال

المجموعة الرابعة.. أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو، الجزائر

المجموعة الخامسة.. ناميبيا، جنوب إفريقيا، مالي، تونس

المجموعة السادسة.. تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، المغرب.