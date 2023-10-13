نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهارة رائعة.. القائم يمنع صفقة الأهلي "المرشحة" من هدف رائع أمام الأردن (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حال القائم الأيمن أمام مهاجم المنتخب المصري الأوليمبي، من تسجيل هدف منتخبه الثالث أمام الأردن، وهدفه الأول في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات أولمبياد باريس.

وفي الدقيقة "83" من عمر المواجهة، من على حدود منطقة الجزاء،سدد اللاعب كرة قوية بمهارة رائعة على مرمى الأردن، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

ويعد اللاعب واحدة من الصفقات المرشحة للتواجد في صفوف القلعة الحمراء.

نجم باناثينايكوس اليوناني مرشح للانضمام للأهلي

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة رعم التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق.

وكشفت تقارير صحفية يونانية، أن بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم فريق باناثينايكوس عرض على النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويمكن للاعب منتخب مصر للشباب التوقيع للأهلي مجانًا يناير المفبل، حيث من المنتظر انتهاء تعاقده مع النادي اليوناني بنهاية الموسم الجاري.

استعدادات مستمرة من أجل الأولمبياد

وبدأ منتخب مصر الأولمبي الاستعداد للتواجد في أولمبياد باريس، بخوض معسكر في العين السخنة، تضمن مباراتان وديتان



ودية منتخب مصر الأولمبي جاءت أمام منتخب روسيا الأولمبي، لتنتهي بالتعادل بهدف لمثله.

بينما في المباراة الثانية 1-2 وذلك فى أول ظهور للمنتخب الأوليمبي منذ حصوله على فضية إفريقيا.



وحسم منتخب مصر الأولمبي التأهل إلى أولمبياد 2024، وذلك بعد التواجد أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام منتخب المغرب.

