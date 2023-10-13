نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من أوسوريو بسبب يوسف أوباما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك طالبًا عاجلًا بشأن يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض، قبل مواجهة سموحة في دوري نايل.

طلب عاجل من أوسوريو بسبب يوسف أوباما

وجاء ذلك من أجل تحديد موقف يوسف أوباما من مواجهة سموحة سواء بالتواجد في المباراة أو الغياب.

يسعى خوان كارلوس أوسوريو تجهيز يوسف أوباما لمباراة سموحة القادمة في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

واصل نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت بعد القادم على ستاد القاهرة.