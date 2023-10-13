نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد هدف فوز منتخب مصر على زامبيا برأسية حمدي فتحي الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل حمدي فتحي هدف فوز منتخب مصر الأول على زامبيا وديًا، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر على أرضية ملعب ستاد هزاع بن زايد.

هدف فوز منتخب مصر أمام زامبيا

واستطاع حمدي فتحي نجم وسط منتخب مصر وفريق الوكرة القطري من تسجيل هدف براسية رائعة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فى الدقيقة 94 من زمن المباراة.

ويستعد منتخب مصر المباراة المقبلة لمواجهة منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية قبل تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.