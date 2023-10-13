نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يحتفل على طريقة "حنظلة" أمام الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المنتخب الأوليمبي أمام الأردن بإحدى الأهداف على طريقة الفنان الفلسطيني ناجي العلي صاحب الشخصية الشهيرة "حنظلة".

وجاء الاحتفال كنوع من الدعم للأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية منذ أيام.

الدعم للقضية الفلسطينية مستمر داخل المجتمع الرياضي

ومازال الدعم مستمر من عناصر عديدة داخل المجتمع الرياضي للقضية الفلسطينية فالمنتخب الجزائري دخل مباراته اليوم مرتديا الوشاح الفلسطيني.

بينما هتفت جماهير الرجاء البيضاوي والترجي التونسي والأهلي المصري وغيرها من الاندية.

وعبر النجوم عن دعمهم للقضية اخرهم كان سام مرسي في الدوري الانجليزي، محمود كهربا أحمد عبد القادر ثنائي الأهلي وغيرهم من نجوم الساحة الرياضية.

