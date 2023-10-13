نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كابوس الـ "6/1" وهدف شيكابالا "اليتيم" في تاريخ مواجهات مصر وغانا قبل أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة من بطولة أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي ضمت معه منتخبات (غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق)، وسيكون منتخب الفراعنة أقوى المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة برفقة نظيره الغاني.

تاريخ مواجهات مصر وغانا قبل بطولة أمم إفريقيا 2023

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات مصر وغانا قبل بطولة أمم إفريقيا 2023:

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا في 26 مواجهة سابقة بمختلف البطولات، حقق الفراعنة 13 انتصارًا، مقابل 7 انتصارات لصالح منتخب النجوم السوداء، فيما حسم التعادل 6 مباريات بينهما.

سجل لاعبو منتخب مصر 38 هدفًا في شباك نظيره الغاني، واستقبلت شباك الفراعنة 30 هدفًا.

أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت عام 1959 في تصفيات إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية وفاز الفراعنة وقتها بهدفين مقابل هدف سجلهما رأفت عطية.

وعلى مستوى بطولة أمم إفريقيا، تقابل المنتخبين في 4 مباريات سابقة، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين، وحسم التعادل مباراة، وفاز منتخب غانا في المباراة الأخرى.

وتحمل مواجهات مصر وغانا ذكرى أليمة لمنتخب الفراعنة عندما خسر بنتيجة 6 – 1 أمام البلاك ستارز في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لـ كأس العالم 2014 وفشل منتخبنا الوطني في التعويض بالإياب ليضيع حلم التأهل للمونديال.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين كانت عام 2017 في تصفيات كأس العالم وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل للفراعنة وقتها محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك.

ويعد هدف شيكابالا في مرمى غانا هو الهدف الدولي الرسمي الوحيد له بقميص منتخب مصر.